Negoziati Usa-Iran falliti l’annuncio di Trump | Blocco navale immediato a Hormuz Putin si offre come mediatore – La diretta

I negoziati tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi in modo rapido, sotto le tensioni di un incontro a Islamabad. Dopo meno di un giorno, le discussioni sono state interrotte e il rappresentante statunitense ha lasciato il Pakistan. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’implementazione di un blocco navale a Hormuz, mentre il presidente russo si è offerto come mediatore tra le parti.

Finiti in nemmeno 24 ore. Così i negoziati tra Usa e Iran si sono interrotti a Islamabad. JD Vance ha già lasciato il Pakistan. «Non è stato raggiunto nessun accordo – ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti in conferenza stampa – Non hanno accettato le nostre condizioni». In particolare quella sul nucleare: «Devono capire che questa era la nostra offerta finale». L’impressione di Teheran è invece offerta dalla tv di stato iraniana che parla di «proposte irricevibili». «Altri Paesi saranno coinvolti nel blocco navale dello stretto di Hormuz». Lo ha scritto Donald Trump su Truth senza precisare quali. «A un certo punto», ha continuato, «giungeremo a una condizione in cui a tutti è consentito entrare e a tutti è consentito uscire.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Guerra in Iran, la diretta: falliti i negoziati di Islamabad. Pasdaran: Hormuz resta chiuso. Media: 2 petroliere fanno marcia indietro. Trump pensa a un blocco navale come in Venezuela Trump annuncia, blocco navale immediato dello stretto di HormuzDonald Trump ha annunciato su Truth il blocco "con effetto immediato" di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati... Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima