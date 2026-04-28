La serie Honor 600, composta dai modelli 600, 600 Pro e 600 Lite, è stata presentata con nuove specifiche tecniche. I dispositivi integrano una fotocamera principale da 200 MP e una batteria da 6.400 mAh. Sono stati annunciati anche i prezzi di vendita e la data di uscita in Italia. La gamma si rivolge alla fascia media del mercato degli smartphone.

Honor 600, 600 Pro e 600 Lite: specifiche, fotocamera 200MP, batteria 6.400 mAh e prezzi in Italia. Tutto sulla nuova serie mid-range di HONOR. Scopri quale fa per te. La Honor 600 Series è finalmente realtà. Presentata ufficialmente il 22 aprile 2026 su alcuni mercati globali e annunciata per l'Italia nello stesso giorno, la nuova serie numerica di HONOR si compone di tre modelli, Honor 600 Lite, già disponibile nel nostro Paese, e Honor 600 e Honor 600 Pro, che vanno a occupare la fascia medio-alta sostituendo gli Honor 400. Una famiglia ambiziosa, progettata per chi vuole specifiche quasi da top di gamma senza spendere quanto un flagship, ma con prezzi che, va detto subito, sono cresciuti rispetto alla generazione precedente.🔗 Leggi su Defanet.it

© Defanet.it - Honor 600 Series: scheda tecnica, prezzo e uscita in Italia

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Panoramica sull’argomento

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Design e display Specifiche tecniche Fotocamera Honor 600 – Scheda tecnica (ITALIA) Honor 600 Pro – Scheda tecnica Honor 600 e 600 Pro – Prezzo e disponibilità in ItaliaHonor 600 e 600 Pro: tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita Global (sono in arrivo anche in Italia). gizchina.it

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