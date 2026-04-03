Google Pixel 10a | scheda tecnica prezzo e opinione

Il nuovo Google Pixel 10a è disponibile in Italia al prezzo di 549 euro. Il telefono è dotato di uno schermo OLED con refresh rate di 120Hz, un processore Tensor G4 e una batteria da 5.100 mAh. Google ha annunciato che il dispositivo riceverà aggiornamenti software per sette anni. La scheda tecnica completa include anche funzionalità avanzate e miglioramenti rispetto ai modelli precedenti.

Google Pixel 10a in Italia da 549€: display OLED 120Hz, Tensor G4, batteria 5.100mAh e 7 anni di aggiornamenti. Vale la pena comprarlo? La nostra analisi completa. Google ha presentato ufficialmente il Pixel 10a il 18 febbraio 2026 e da subito ha suscitato reazioni contrastanti: da un lato chi lo considera il miglior medio gamma del momento, dall'altro chi rimane deluso da un aggiornamento apparentemente contenuto rispetto al predecessore. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo. In questa analisi trovi tutto quello che devi sapere prima di decidere se acquistarlo. Il Pixel 10a mantiene un design minimalista con telaio in alluminio abbinato a un retro opaco in materiale composito, una soluzione pensata per garantire resistenza e leggerezza. 🔗 Leggi su Defanet.it © Defanet.it - Google Pixel 10a: scheda tecnica, prezzo e opinione Google pixel 10a prezzo aggiornato e dove acquistarloIl Google Pixel 10a è stato annunciato ufficialmente, confermando una proposta di fascia media con prezzo stabile rispetto al modello precedente. Google Pixel 10a: 5G, 128GB e prezzo da 270 sterlineIl mercato italiano si prepara all’arrivo del Google Pixel 10a, uno smartphone 5G da 128GB proposto a circa 270 sterline più una ricarica aggiuntiva... GOOGLE PIXEL 10a Anteprima, prezzo, specifiche Temi più discussi: Recensione Google Pixel 10a: integrazione totale con Gemini; Google Pixel 10, sconto di 300€ sulla versione da 256GB: a questo prezzo ha molto più senso; In arrivo un aggiornamento del bootloader per i Google Pixel 10: ecco a cosa servirà; Google Pixel 10 diventa più chiuso: addio al ritorno alle vecchie versioni Android?. Scheda tecnica Google Pixel 10aGoogle Pixel 10a è uno smartphone di fascia media che punta su software pulito, supporto a lungo termine e affidabilità. Con 7 anni di aggiornamenti garantiti e certificazione IP68, è pensato per ... smartworld.it Google Pixel 10a in offerta: oltre 100 euro di sconto su eBayA meno di un mese dal debutto ufficiale, il nuovo Google Pixel 10a nel taglio di memoria da 128 GB è già in offerta a 445,50 euro su eBay invece dei 549 euro richiesti al lancio, per un risparmio di o ... hdblog.it Google Pixel 10, sconto di 300€ sulla versione da 256GB: a questo prezzo ha molto più senso x.com #Elettronica #CellulariEAccessori #Accessori #Caricabatterie #CaricabatterieAInduzione TigraTigro Caricatore Wireless 15W Qi Pieghevole, Ricarica Rapida per iPhone 16/15/14/13/12, Samsung Galaxy Google Pixel, Supporto Auricolari, Design Compatto (A - facebook.com facebook