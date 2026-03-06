Vivo X300 Ultra | scheda tecnica fotocamera e prezzo

Il Vivo X300 Ultra è il nuovo smartphone di punta annunciato nel 2026, con una fotocamera principale da 200 megapixel sviluppata in collaborazione con ZEISS. Dispone di un display che supporta registrazioni in 4K a 120 frame al secondo e rappresenta il primo modello del marchio a essere distribuito a livello globale. La presentazione ufficiale si è concentrata sulle sue caratteristiche tecniche e sul prezzo di lancio.

Vivo X300 Ultra è il flagship fotografico più atteso del 2026: dual 200MP, ZEISS, 4K 120fps e primo lancio globale. Tutto quello che devi sapere su scheda tecnica e prezzo. Il Vivo X300 Ultra è ufficialmente entrato nel radar degli appassionati di fotografia mobile con una presenza di grande impatto al Mobile World Congress 2026 di Barcellona. Non un lancio vero e proprio, ma qualcosa di ancora più significativo: una dichiarazione d'intenti che racconta dove sta andando la fotografia su smartphone nel 2026. E la direzione è ambiziosa, senza compromessi. Quello che rende questo dispositivo diverso dai predecessori non è solo la scheda... 🔗 Leggi su Defanet.it

Vivo x300 ultra in arrivo a marzo, oppo find x9 ultra in aprile con fotocamere da 200 mpfonti di rumor indicano che il Vivo X300 Ultra potrebbe essere presentato nel corso della seconda metà di marzo, con l’OPPO Find X9 Ultra che...

VIVO X300 Ultra Vs VIVO X300 Pro Camera Test Comparison

