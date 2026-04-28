Hockey sul ghiaccio | i mondiali Top Division 2026 con l’Italia saranno trasmessi da Sporteuropetv

I Mondiali di hockey sul ghiaccio della Top Division del 2026, che vedranno l’Italia partecipare per la prima volta in questa categoria, saranno trasmessi in esclusiva da Sporteurope.tv. La piattaforma televisiva si occuperà della copertura completa dell’evento, che si svolgerà nel corso del prossimo anno. Questa decisione rappresenta una novità per la trasmissione delle partite di questa competizione, che finora non era stata seguita da un'emittente unica.

I Mondiali Top Division 2026, che segnano il ritorno dell’Italia nella massima competizione iridata, saranno trasmessi per la prima volta in esclusiva da Sporteurope.tv, piattaforma streaming che rafforza il suo impegno nell’hockey italiano grazie a questo importante debutto.Sporteurope.tv offrirà in diretta tutte le gare dei Mondiali Top Division 2026 e sarà ovviamente possibile seguire in diretta e on-demand anche tutte le sfide degli azzurri, a partire dalla quella con il Canada del 16 maggio che aprirà la fase di round robin del torneo iridato. Sporteurope.tv trasmette in streaming dal suo sito e, per i Mondiali, offre due possibilità d’acquisto: un singolo match costa 6€ mentre il pass Mondiali, che comprende ogni singola partita del torneo, è disponibile al prezzo di 15€.🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - Hockey sul ghiaccio: i mondiali Top Division 2026 con l’Italia saranno trasmessi da Sporteurope.tv

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