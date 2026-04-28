Recentemente ho provato l'Hybrid training, un metodo di allenamento che unisce esercizi di forza e resistenza in un'unica sessione. Questo tipo di allenamento prevede un percorso strutturato che integra entrambe le componenti, offrendo un approccio completo alla preparazione fisica. L’obiettivo è migliorare contemporaneamente la potenza muscolare e la capacità aerobica, senza separare le due aree nel programma di allenamento.

Quando parliamo di Hybrid training intendiamo un metodo di allenamento che combina in modo strutturato forza e resistenza all’interno dello stesso percorso atletico. E lo fa con l'obiettivo di creare un atleta completo che non eccelle necessariamente in un singolo gesto, ma è capace di sostenere sia carichi pesanti sia sforzi prolungati o ad alta intensità. È lo stesso principio che anima il nuovo format degli ATHX Games, una competizione ibrida che mette alla prova gli atleti su tre domini, ovvero forza, endurance e condizionamento metabolico. E che sabato 18 aprile ha debuttato in Italia, più precisamente a Milano, richiamando numerosi atleti da tutto il mondo che hanno trovato in questo format un vero e proprio momento capace di attrarre e ingaggiare le community.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ho provato l'Hybrid training, l'allenamento che combina forza e resistenza, e mi sono sentita un'atleta completa

Perchè DEVI iniziare con l'Allenamento Ibrido

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Dopo l'allenamento ho provato il recupero muscolare e mi sono sentita molto più leggera, finalmenteL'allenamento ideale, si sa, inizia e finisce con una bella sessione di stretching.

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