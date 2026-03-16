Dopo l' allenamento ho provato il recupero muscolare e mi sono sentita molto più leggera finalmente

Dopo l'allenamento, ho testato il recupero muscolare e ho notato di sentirsi molto più leggera. L’attività fisica, secondo quanto si dice, si conclude con una sessione di stretching. Alla Virgin Active di Porta Vittoria a Milano è disponibile anche un percorso Recovery pensato per favorire il recupero muscolare dopo l’attività fisica.

L'allenamento ideale, si sa, inizia e finisce con una bella sessione di stretching. Alla Virgin Active di Porta Vittoria a Milano ti offrono anche un percorso Recovery. Ovvero: recupero muscolare, che funziona fino a due giorni dopo l'attività. Vi spiego meglio perché l'ho provato e in effetti completa lo sforzo fisico dando ai muscoli un'inedita sensazione di benessere e leggerezza. Il tutto avviene in una Recovery Zone attrezzata con strumenti specifici pensati per favorire il rilascio delle tensioni, migliorare la circolazione, accelerare i tempi di recupero e ottimizzare le prestazioni sportive. Il percorso Recovery della Virgin Active provato per voi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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