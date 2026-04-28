herons il piatto piange playoff da conquistare

In casa Fabo Herons, il momento delle riflessioni è ancora lontano, anche se il mancato accesso diretto ai playoff sicuramente non ha portato soddisfazione alla dirigenza. La squadra ha concluso la stagione regolare senza raggiungere l’obiettivo prefissato, lasciando aperto il percorso per la fase successiva, che ora si presenta come una sfida da conquistare. La squadra si prepara ora alle prossime partite con l’obiettivo di ottenere la qualificazione.

Il tempo dei bilanci in casa Fabo Herons non è ancora arrivato, è evidente però che il mancato raggiungimento dell’accesso diretto ai playoff non può aver fatto felice la dirigenza rossoblù. In fondo alla regular season il piatto piange per la formazione termale, non solo perché le premesse estive suggerivano ben altri obiettivi, ma anche perché nonostante gli aironi abbiano trascorso soltanto 13 giornate di campionato su 38 nei primi sei posti erano riusciti a risalire la china fino ad avere in mano il proprio destino. Salvo poi tirare un bel calcio al secchio del latte munto con il ko di Lumezzane. Meo Sacchetti è arrivato a Montecatini alla fine di novembre con gli Herons al nono posto e in termini di classifica l’upgrade è stato minimo, visto che al termine della stagione regolare il club termale è rimasto in zona play-in.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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