Gli Herons affrontano oggi una trasferta difficile a Capo d’Orlando a causa di una serie di sconfitte recenti. La partita, prevista alle 18 al PalaFantozzi, vede di fronte Fabo e Capo d’Orlando, dopo il primo incontro, giocato un mese e mezzo fa, che si concluse con una rimonta spettacolare degli aironi, passati da -20 a vincere. In quella occasione, i siciliani avevano avuto problemi di tiro, con 016 dal campo nell’ultimo quarto. Sacchetti invita la squadra a migliorare subito, dicendo:

Infodrive Capo d’Orlando e Fabo Herons si ritrovano di fronte questo pomeriggio al PalaFantozzi (salto a due alle 18), dopo lo scoppiettante primo atto andato in scena un mese e mezzo fa al PalaTagliate e culminato con l’incredibile rimonta da -20 degli aironi, grazie anche allo 016 dal campo fatto registrare dai siciliani nell’ultimo periodo. L’impressione che si trattasse poco più di una casualità è stata avvalorata dal successivo cammino delle due squadre: la Fabo ha proseguito il suo momento positivo per sole altre due partite prima di inabissarsi nuovamente, mentre la risalita dei siciliani è continuata fino al quinto posto, aiutata da un robusto fattore campo: a PalaFantozzi fin qui sono passate soltanto Desio e Vigevano e il calore del pubblico di fede biancazzurra spesso sposta gli equilibri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Trasferta da bollino rosso per gli Herons. Fabo di scena a Capo d'Orlando. Sacchetti: "Diamoci una mossa»

