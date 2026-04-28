Le mura ciclopiche dell’Acropoli di Alatri, conosciute come Hernica Saxa, sono costituite da grandi blocchi di pietra del peso fino a 30 tonnellate, accuratamente incastrati dagli Ernici. Successivamente, i Romani hanno aggiunto altri strati alla struttura, che nel corso dei secoli ha subito interventi più recenti. Questo complesso rappresenta un simbolo e un luogo di rilievo spirituale per diverse comunità che si sono succedute nel tempo nella regione.

Le possenti mura poligonali dell' Acropoli di Alatri sono formate da rocce del peso fino a 30 tonnellate incastrate con precisione dagli Ernici (Hernica Saxa), su cui hanno poi posato alcuni strati i Romani, fino agli interventi più recenti. Ma soprattutto l'altura, con mura alte fino a 14 metri, è stata tempio religioso sia degli Ernici (che celebravano i riti al sorgere del sole, che dei Romani, mentre ancora oggi, con la concattedrale (di Alatri e Anagni) di San Paolo è centro della vita religiosa dei residenti della zona. Due le porte d’accesso: quella minore, attraversata dal sole nel solstizio d’estate, quella maggiore, alta 4 metri e caratterizzata dall'architrave monolitico.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hernica Saxa: Alatri, le Mura ciclopiche e l'Acropoli: "Simbolo e luogo spirituale degli Ernici, dei Romani e oggi degli Alatrensi"

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