Hernica Saxa alla BIT di Milano | Anagni Alatri Veroli e Ferentino verso Capitale Italiana della Cultura 2028

Le città di Anagni, Alatri, Veroli e Ferentino hanno preso parte alla BIT di Milano per presentare ufficialmente la candidatura di Hernica Saxa a Capitale Italiana della Cultura 2028. Le quattro città hanno mostrato entusiasmo e si sono fatte vedere con un progetto comune, sperando di ottenere il riconoscimento. La fiera, uno dei più importanti appuntamenti del settore, ha dato spazio anche a questa iniziativa che unisce storia, tradizione e unione tra i territori. Ora si attende il verdetto, che potrebbe dare una spinta decisiva al rilancio del patrimonio culturale locale.

Le città di Anagni, Alatri, Veroli e Ferentino sono state protagoniste alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, uno dei principali appuntamenti del turismo nazionale e internazionale, per presentare Hernica Saxa, la candidatura condivisa a Capitale Italiana della Cultura 2028.

