Hendrick’s ha annunciato il lancio di “Another Hendrick’s”, una nuova versione del suo gin caratterizzata dall’aggiunta di note di cacao e fiore d’arancio. La novità rappresenta una modifica permanente alla linea di prodotti del marchio, che ora offre una seconda identità sensoriale oltre alla versione originale. La presentazione di questa nuova proposta si inserisce in una strategia di ampliamento dell’offerta del brand.

Hendrick’s lancia “Another Hendrick’s”, nuova release permanente al cacao e fiore d’arancio. Una svolta storica per il brand che introduce una seconda identità sensoriale accanto al gin originale. MILANO – Hendrick’s Gin apre un nuovo capitolo della propria storia e lo fa con un annuncio destinato a segnare il settore: nasce “Another Hendrick’s”, la prima release permanente introdotta dal brand in quasi dieci anni. Non un’edizione limitata, non una variazione stagionale, ma un’estensione stabile dell’identità Hendrick’s, pensata per restare e ridefinire l’eleganza del gin contemporaneo. Dal 1999, anno in cui la Master Distiller Lesley Gracie...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Hendrick’s presenta “Another Hendrick’s”: nasce la nuova dimensione sensoriale del gin

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