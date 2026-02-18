Como entra in una nuova dimensione privata del parcheggio

A Como, le tariffe più alte nei parcheggi non hanno ridotto il numero di auto in città. L’aumento dei costi, deciso di recente, ha portato molte persone a cercare alternative più economiche o a lasciare le auto a casa. Tuttavia, alcuni automobilisti si sono spostati in aree private e meno visibili, creando una sorta di zona nascosta di sosta. Questa situazione ha portato a una nuova realtà nel parcheggio cittadino, con spazi meno frequentati e più difficili da controllare. La questione resta aperta.

Non è che se aumenti le tariffe dei parcheggi hai risolto il problema delle auto a Como. Un po' come l'aumento delle del prezzo sigarette che non ha scoraggiato il tabagismo. A volte non bastano nemmeno le campagne più aggressive per abbandonare il vizio. Figuriamo quando poi l'uso dell'auto fa male soprattutto a chi non la usa. E dunque quel che succede a Como - dopo più strisce blu e meno strisce bianche - è che le auto sono ugualmente in aumento anche per l'hype turistico che la città sta vivendo in questi anni sempre più trafficati. E dunque non sorprende affatto che non bastino nemmeno più gli autosili, le code agli ingressi durante il fine settimana sono paralizzanti, in tutti i sensi.🔗 Leggi su Quicomo.it

