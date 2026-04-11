Andrea Foriglio presenta SPINE nuova dimensione del benessere

Andrea Foriglio, noto osteopata specializzato nel trattamento dei disturbi della colonna vertebrale, ha annunciato l'apertura di un nuovo studio chiamato “SPINE | Your Pain Solution”. Si tratta del primo centro in Italia dedicato esclusivamente alla cura del mal di schiena e dei problemi cervicali. L'apertura di questo studio rappresenta un passo importante per il professionista e si concentra su trattamenti specifici per queste problematiche.

Per Andrea Foriglio questo nuovo progetto rappresenta la naturale evoluzione di un percorso professionale costruito negli anni con passione e dedizione. Il celebre osteopata dei vip Andrea Foriglio, avvia una nuova. Sotto i Riflettori, il talk che conquista tutti: è boom in TV Il programma televisivo ideato e condotto. Dakota Johnson sorprende tutti con un nuovo amore dopo la fine della sua lunga relazione Dopo la fine. Alessandro Stefano Scarpat tra sport e spettacolo Un percorso tra lavoro, passioni sportive e ambizioni nel mondo dello. Stefano Gabbana abbandona la presidenza e cambia tutto per Dolce & Gabbana L’uscita di Stefano Gabbana dalla guida. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Como entra in una "nuova" dimensione privata del parcheggioNon è che se aumenti le tariffe dei parcheggi hai risolto il problema delle auto a Como.

Belen Rodriguez avvistata in Sardegna con l'ex UeD Andrea ForiglioBelen Rodriguez torna al centro dell’attenzione con nuove indiscrezioni sulla sua vita privata. Dopo settimane di silenzi e qualche apparizione sporadica sui social, la showgirl è stata immortalata in ... it.blastingnews.com

Belen in spiaggia con Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e Donne: è lui il nuovo amore?«Sono single e casta», raccontava Belen Rodriguez a Chi nel giugno 2025. Ma l’estate è la stagione degli amori, e lei non ha perso tempo. Stefano De Martino è un capitolo chiuso, Antonino Spinalbese ... ilgazzettino.it