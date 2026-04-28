Hashish nascosto sotto il sedile | fermato dalla polizia arrestato un uomo con precedenti

Nel pomeriggio di giovedì 23 aprile, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti della Questura hanno fermato un uomo a Brindisi. Durante l’ispezione, hanno trovato hashish nascosto sotto il sedile dell’auto dell’uomo. L’uomo, con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze.

BRINDISI - Nel pomeriggio di giovedì 23 aprile, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Mezzo chilo di hashish nascosto sotto il sedile: scattano le manette Guida pericolosamente in A14, fermato dalla polizia: era ubriaco e con 176 kg di hashish in autoLa polizia stradale ha fermato il 51ene per guida pericolosa trovandolo ubriaco ma dall’auto arrivava un forte odore che ha fatto scattare altri... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Oltre un chilo di hashish nascosto nella panciera: corriere della droga arrestato in stazione; Stretta contro lo spaccio: a Casal de' Pazzi 10 chili di hashish nascosti in casa. Caccia ai pusher su auto a noleggio; Nasconde 11 grammi di hashish e 630 euro sotto al sedile dell’auto, ma i carabinieri se ne accorgono; Oltre un chilo di hashish nascosto in una panciera: arrestato in stazione a Verbania. Oltre un chilo di hashish nascosto nella panciera: corriere della droga arrestato in stazioneSuccede a Verbania. L'uomo è stato fermato dai finanzieri appena sceso dal treno proveniente da Milano grazie al fiuto del cane antidroga Clay ... novaratoday.it Hashish nascosto nel verde, il fiuto di Lupin e Ares fa scovare la drogaDue interventi in pochi giorni dell'unità cinofila della polizia locale in alcune aree critiche della città ... msn.com Caserta. Hashish nascosto nel cuscino della RSA - https://www.ilmetropolitano.it/2026/04/27/caserta-hashish-nascosto-nel-cuscino-della-rsa/ #ilmetropolitano #Carabinieri - facebook.com facebook Un chilo di hashish e 9mila euro: il "tesoro" nascosto tra le mura di casa ift.tt/dME6bi4 x.com