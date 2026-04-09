Mezzo chilo di hashish nascosto sotto il sedile | scattano le manette

Durante un controllo stradale nei pressi di Remanzacco, i carabinieri hanno trovato un uomo di 49 anni residente nella provincia di Gorizia con mezzo chilo di hashish nascosto sotto il sedile dell’auto. L’uomo è stato immediatamente arrestato e portato in caserma. La droga è stata sequestrata come prova, e sono in corso ulteriori accertamenti sulle sue attività.