Mezzo chilo di hashish nascosto sotto il sedile | scattano le manette

Da udinetoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo stradale nei pressi di Remanzacco, i carabinieri hanno trovato un uomo di 49 anni residente nella provincia di Gorizia con mezzo chilo di hashish nascosto sotto il sedile dell’auto. L’uomo è stato immediatamente arrestato e portato in caserma. La droga è stata sequestrata come prova, e sono in corso ulteriori accertamenti sulle sue attività.

Un controllo stradale e poi la scoperta della droga nascosta nell’auto. È stato arrestato dai carabinieri un uomo di 49 anni, residente nella provincia di Gorizia, fermato nei giorni scorsi a Remanzacco. L’intervento rientra nell’attività di controllo del territorio svolta dal Nucleo operativo e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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