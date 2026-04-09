Mezzo chilo di hashish nascosto sotto il sedile | scattano le manette
Durante un controllo stradale nei pressi di Remanzacco, i carabinieri hanno trovato un uomo di 49 anni residente nella provincia di Gorizia con mezzo chilo di hashish nascosto sotto il sedile dell’auto. L’uomo è stato immediatamente arrestato e portato in caserma. La droga è stata sequestrata come prova, e sono in corso ulteriori accertamenti sulle sue attività.
Un controllo stradale e poi la scoperta della droga nascosta nell’auto. È stato arrestato dai carabinieri un uomo di 49 anni, residente nella provincia di Gorizia, fermato nei giorni scorsi a Remanzacco. L’intervento rientra nell’attività di controllo del territorio svolta dal Nucleo operativo e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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