Dopo mesi di voci e indiscrezioni, fonti di stampa riferiscono che Harry Styles e Zoë Kravitz sarebbero ufficialmente fidanzati. La notizia circola dopo circa otto mesi di relazione tra i due, che avrebbero deciso di fare il passo successivo. Secondo quanto riportato, anche il padre di Styles avrebbe dato il suo assenso alla coppia. La notizia è stata diffusa da un magazine di spettacolo.

D opo circa otto mesi di relazione, Harry Styles e Zoë Kravitz avrebbero deciso di fare il grande passo. A parlare, più di ogni indiscrezione, è un dettaglio: un anello importante all’anulare sinistro di Zoë. Secondo People, i due si sarebbero fidanzati in gran segreto, condividendo la notizia solo con una ristretta cerchia di amici. « Sembrano molto seri e concentrati sul passare del tempo di qualità insieme », ha detto una fonte vicina alla coppia, «sembra anche che abbiano creato una vita insieme che entrambi apprezzano sinceramente». Sex symbol che vestono gender fluid. guarda le foto La storia d’amore tra Harry Styles e Zoë Kravitz: nozze in vista?.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, secondo "People", Harry Styles e Zoe Kravitz sarebbero ufficialmente fidanzati. Con la benedizione di papà Lenny

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