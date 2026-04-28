Hardware 2026 | vota le tue tech preferite e vinci un Acer Swift
Un sondaggio organizzato dalla European Hardware Association invita gli appassionati a votare le loro tecnologie preferite del 2026. La votazione si chiude il 10 maggio alle 22:00 e i risultati verranno utilizzati per le analisi che precederanno il Computex di Taipei, in programma il 2 giugno. Chi partecipa ha anche la possibilità di vincere un computer portatile Acer Swift.
?? Cosa sapere Il sondaggio della European Hardware Association scade il 10 maggio alle ore 22:00. I dati guideranno le analisi tecnologiche in vista del Computex di Taipei del 2 giugno. Il 10 maggio 2026, alle ore 22:00, scadrà la possibilità per gli appassionati di tecnologia di esprimere le proprie preferenze attraverso un sondaggio strategico organizzato in collaborazione con la European Hardware Association. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di tracciare un profilo preciso degli interessi d .🔗 Leggi su Ameve.eu
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