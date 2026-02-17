Ecco perché le tue sneaker preferite adesso costano quanto un mese di affitto
Le sneaker più amate ora hanno un prezzo simile a un affitto mensile perché la domanda è aumentata drasticamente. La scarsità di materiali e i rincari delle materie prime hanno fatto salire i costi di produzione, spingendo i negozi a fissare prezzi più alti. In alcuni casi, le scarpe più richieste arrivano a costare anche oltre i 200 euro, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti.
C’è una nuova tendenza che sta conquistando il mondo delle sneaker. No, non si tratta delle ballerine — nonostante gli sforzi di Harry Styles — né della stampa mucca o del ritorno delle trainer esageratamente chunky. È qualcosa di più sottile: scarpe che sembrano quasi identiche ai modelli che hai sempre comprato, indossato e consumato fino allo sfinimento, solo che ora costano da cinque a otto volte di più. E il motivo si riduce a tre piccole parole: Made in Italy. A prima vista, queste sneaker sono indistinguibili dalle versioni classiche. La differenza non sta nell’estetica, ma nel dove e nel come vengono prodotte — ed è proprio questo a rendere il momento così interessante. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Perché le prossime sneaker adidas di Pharrell Williams costano più di un affitto
Le nuove sneaker di Pharrell Williams, in arrivo con adidas, costano più di molti affitti in città.
