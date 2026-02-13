Le nuove misure di sicurezza di Android rischiano di bloccare le app di personalizzazione che gli utenti hanno installato, e questa decisione deriva dal tentativo di migliorare la protezione dei dati. Recentemente, Google ha limitato le autorizzazioni di accessibilità, colpendo molte app che modificano l’aspetto e le funzioni del sistema. Alcuni sviluppatori segnalano che queste restrizioni rendono difficile continuare a offrire le loro modifiche preferite. La modifica riguarda soprattutto le app che aiutano a personalizzare l’interfaccia e migliorare l’esperienza utente.

l’analisi odierna esamina le nuove misure di sicurezza introdotte da android e le restrizioni alle autorizzazioni di accessibilità. si evidenziano le implicazioni per le app di automazione e personalizzazione, evidenziando il bilancio tra protezione degli utenti e praticità operativa. l’obiettivo è comprendere in che modo la Advanced Protection Mode modifica l’accesso alle funzionalità di accessibilità e quali cambiamenti comporta per sviluppatori e utenti. il problema delle autorizzazioni di accessibilità. la AccessibilityService API nasce per assistere utenti con disabilità, permettendo alle app di leggere contenuti a schermo e di eseguire gesture. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Modalità di sicurezza android potrebbe rompere le tue app di personalizzazione preferite

Approfondimenti su modalità sicurezza

Google Gemini inizia a usare le app Android.

Android Protezione Avanzata ora punta sulle app di personalizzazione e automazione, perché Google ha aggiornato le regole per consentire a queste applicazioni di continuare a funzionare senza essere bloccate dal sistema di sicurezza.

Ultime notizie su modalità sicurezza

Argomenti discussi: Android, più del 40% senza patch: un miliardo di device a rischio sicurezza; Google lancia l'allarme: un miliardo di smartphone Android a rischio sicurezza; Android, 1 miliardo di dispositivi in pericolo: più del 40% a rischio sicurezza; iOS 26.3 disponibile, perché aggiornare subito il tuo iPhone.

Android, 1 miliardo di dispositivi in pericolo: più del 40% a rischio sicurezzaEcco tutti gli smartphone Android a rischio sicurezza e cosa fare per evitare grossi problemi e furto di dati e soldi ... libero.it

Android 15: nuova modalità desktop in arrivoLa prima beta di Android 15 QPR1 offre un assaggio della nuova modalità desktop, con opzioni avanzate per la gestione delle finestre. La prima beta di Android 15 QPR1 offre un assaggio della nuova ... punto-informatico.it

Le persone ricevono le notifiche del Centro sicurezza se hanno attivato la modalità Non disturbare o disattivato le notifiche e-mail | Centro assistenza di Workplace - facebook.com facebook