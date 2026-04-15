A Crema si terranno i funerali di Hamza Salama, il giovane di 20 anni assassinato nella sera di Pasquetta da un coetaneo. La comunità locale si riunisce per dare l'ultimo saluto al ragazzo, che faceva parte della comunità islamica della zona. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e della popolazione, mentre le indagini continuano a fare luce sui motivi e le circostanze dell’omicidio.

Crema (Cremona) – Si faranno a Crema i funerali per Hamza Salama, il 20enne ucciso dal 17enne S.M. la sera di Pasquetta. Dopo l’autopsia eseguita sabato scorso a Brescia, lunedì la salma è stata restituita alla famiglia. Il padre Aymal ha provveduto agli adempimenti burocratici e contrariamente a quanto pensato in un primo tempo, ha accolto la richiesta della comunità islamica di poter dare un ultimo saluto e fare la commemorazione del ragazzo anche a Crema, nel centro islamico di via Rossignoli. Il rito si svolgerà oggi alle 11.30 e sarà aperto anche alla cittadinanza non di fede musulmana che volesse intervenire. La cerimonia. I funerali islamici sono riti sobri e comunitari, solitamente celebrati entro 24 ore dal decesso e senza veglie.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio a Crema: la comunità islamica dà l’addio ad Hamza Salama, ucciso a 20 anni

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