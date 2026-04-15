Hackathon al Carcere Borbonico | 11 studenti sfidano il futuro

Undici studenti del Liceo Classico Europeo del Convitto Nazionale hanno partecipato a un hackathon presso il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico. L’evento, chiamato IdeativItaly 2026, si concentra sull’innovazione legata al settore del Made in Italy. Durante l’iniziativa, i partecipanti hanno lavorato a progetti e soluzioni, coinvolgendo gli spazi storici del complesso. La sfida mira a promuovere idee innovative tra i giovani studenti italiani.

Undici studenti del Liceo Classico Europeo del Convitto Nazionale sono giunti al Complesso Monumentale del Carcere Borbonico per partecipare a IdeativItaly 2026, un evento focalizzato sull’innovazione del Made in Italy. La delegazione, accompagnata dai docenti Antonio Caradonna e Maria Antonia Vesce, è impegnata nelle giornate del 14 e 15 aprile in un percorso che intreccia tecnologia e creatività, sotto l’egida di Ideativita S.r.l. e con il riconoscimento del MIMIT. L’hackathon come laboratorio di progettazione reale. Il cuore pulsante della manifestazione si concentra sulla sfida dell’hackathon, un momento di intensa attività dove la collaborazione tra giovani talenti diventa lo strumento per generare soluzioni inedite.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hackathon al Carcere Borbonico: 11 studenti sfidano il futuro Bullismo, l'ex Carcere Borbonico di Avellino ospita "Educhiamo al Rispetto"Il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Avellino sarà la quinta e ultima tappa campana di "Educhiamo al Rispetto. Leggi anche: Avellino, "In nome della Giustizia": dibattito sulla riforma al Carcere Borbonico