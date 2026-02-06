Roma-Zaragoza i segreti del colpo finale | lo strappo col Bayern e la nuova clausola da 13,5 milioni

La Roma ha ufficializzato l’acquisto di Bryan Zaragoza, assicurandosi il suo talento prima della fine del mercato di gennaio. La società giallorossa ha fatto un passo deciso, blindando il reparto offensivo e chiudendo la trattativa che portava l’attaccante spagnolo a vestire la maglia della capitale. Zaragoza si aggiunge agli altri acquisti della sessione invernale, confermando l’intenzione della Roma di rinforzare la rosa in vista delle sfide importanti. Ora il club punta tutto sul nuovo arrivato, che potrebbe fare la differenza già nelle prossime partite.

La Roma blinda il proprio reparto offensivo assicurandosi il talento di Bryan Zaragoza, quarto e ultimo tassello di una sessione invernale che ha visto il club giallorosso protagonista fino all’ultimo respiro. Il classe 2001, arrivato nella Capitale via Bayern Monaco (interrompendo il precedente prestito al Celta Vigo ), si trasferisce in giallorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi: la qualificazione alle coppe europee – Champions o Europa League – e la partecipazione del calciatore ad almeno il 50% delle presenze stagionali.🔗 Leggi su Sololaroma.it

La Roma sta accelerando per chiudere l'affare Brayan Zaragoza.

La Roma ha trovato l'accordo con il Bayern Monaco per Bryan Zaragoza.

