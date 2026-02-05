24 milioni al Milan per Jimenez dal Bournemouth ma il 50% andrà al Real Madrid
Il Milan si prepara a ricevere 24 milioni di euro dal Bournemouth per Jimenez. La cifra potrebbe dare una spinta alle operazioni di mercato dei rossoneri, ma metà del denaro finirà nelle casse del Real Madrid. La trattativa si è chiusa e ora il club milanese attende i soldi per rafforzare la squadra.
In arrivo un’importante somma di denaro nelle casse del Milan che, in estate, potrà fare i conti con un tesoretto da investire in sede di calciomercato. Milan, nuova cessione in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da Fabrizio Romano, il Bournemouth verserà nelle casse del Milan circa 19,5 milioni di euro più 5,3 di bonus per un totale che sfiora i 25 milioni. Un bel colpo per i rossoneri, anche se il Real Madrid, per accordi pregressi, incasserà circa il 50% della somma. Circa 12 milioni a disposizione del Milan da utilizzare in sede di mercato in vista della prossima stagione che, con ogni probabilità, segnerà il ritorno dei rossoneri in Champions League con gli uomini di Massimiliano Allegri che, a 15 partite dalla fine del campionato, possono vantare 7 punti di vantaggio sulla Roma quinta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Approfondimenti su Jimenez Bournemouth
Jimenez Bournemouth, ci siamo per il riscatto dal Milan e dal Real Madrid: ecco quando è prevista l’ufficialità
Jimenez sta per lasciare il Milan e il Real Madrid.
Álex Jiménez al Bournemouth si farà, ma il Milan sorride … a metà. Ecco il motivo
Álex Jiménez, difensore spagnolo del 2005, potrebbe restare al Bournemouth in modo definitivo, dopo l’esperienza in prestito dal Milan di questa stagione.
Ultime notizie su Jimenez Bournemouth
Argomenti discussi: Cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?; Sipario sul calciomercato: sfuma Mateta al Milan, nessun rinforzo in attacco per la Juve; I bilanci della Serie A: ancora in rosso, -360 milioni. Stipendi record, il macigno del debito; Juventus e Milan: primato amaro per gli infortuni. I dati della stagione 2024/25.
YILDIZ RINNOVA E RESPINGE ANCHE IL REAL MADRID Lo rivela "La Gazzetta dello Sport": il turco non ha mai messo in dubbio il suo legame con i colori bianconeri, al punto da non tentennare neanche dinanzi all'interesse per lui dei blancos Decisivo facebook
Gazzetta - #Juventus- #Yildiz, retroscena sul rinnovo: c'era il Real Madrid, decisivo l'intervento di Elkann x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.