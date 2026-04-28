Nella giornata del 28 aprile 2026, la sala operativa della Questura di Perugia ha rilevato la violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie da parte di un uomo. Il dispositivo elettronico di controllo, installato sul suo braccialetto, ha inviato un allarme, segnalando la presenza nel raggio di interdizione. L'episodio ha attivato le procedure di intervento previste per tali situazioni.

Perugia, 28 aprile 2026 – Scatta l'alert nella sala operativa della Questura di Perugia: il segnale è dovuto all’attivazione del dispositivo elettronico di controllo applicato al braccialetto elettronico di un uomo, che ha il divieto di avvicinamento alla ex moglie. Così la polizia ha rintracciato e denunciato un uomo albanese – classe 1978 – per il reato di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare prescritta dal Tribunale. Dagli accertamenti degli agenti è emerso che l’uomo si trovava in una zona a lui interdetta e si stava spostando rapidamente, presumibilmente a bordo della propria autovettura. In seguito al costante monitoraggio della posizione, il veicolo è stato intercettato e fermato dai poliziotti in via Corcianese.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ha il divieto di avvicinamento alla ex moglie, ma lo viola. Scatta l'allarme

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