Al Bano-Magalli il botta e risposta a La Volta Buona | Mi ha detto ***one Qual è il problema?

A La Volta Buona si è verificato un scambio acceso tra Al Bano e Giancarlo Magalli, con battute che hanno attirato l’attenzione. Durante la trasmissione, il cantante ha riferito di aver ricevuto un commento poco gentile, mentre il conduttore ha chiesto quale fosse il problema. L’episodio ha suscitato discussioni tra i presenti, creando un momento di tensione visibile in studio.

C'è tensione a La Volta Buona dove il siparietto tra Al Bano e Giancarlo Magalli prende subito una piega frizzantina. Al centro del programma di Caterina Balivo in onda su Rai 1, il matrimonio con Loredana Lecciso. Il cantante di Cellino San Marco e la showgirl non si sono mai sposati. E sembra che Al Bano non abbia intenzione di fare il passo. La riprova? A riguardo il diretto interessato ha spiegato che più che pensare alle nozze, sarebbe il caso di celebrare i 25 anni di fidanzamento. Una frase che ha acceso il commento di Magalli e la replica immediata del cantante. "Ho sentito una parola che finisce con '-one' e la rispedisco al mittente", ha detto Al Bano.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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