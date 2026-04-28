A Fiesole, la Villa San Michele ha riaperto le sue porte con un evento che ha visto la partecipazione di Gwyneth Paltrow. La serata ha incluso un pasto a base di pappardelle al cinghiale, accompagnato da un tramonto sui lungarni e una cena di gala tra i glicini secolari della villa. La riapertura ha attirato diversi ospiti e giornalisti, che hanno seguito le attività della serata.

FIESOLE – Pappardelle al cinghiale, tramonti sui lungarni e una cena di gala tra i glicini secolari della villa. Così Gwyneth Paltrow ha raccontato sui social il suo soggiorno toscano, arrivata a Fiesole per l’anteprima della riapertura di Villa San Michele, il cinque stelle del gruppo Belmond che il 28 aprile ha riaperto le porte dopo diciotto mesi di lavori. L’edificio ha una storia secolare: ex monastero francescano del XV secolo, con una facciata attribuita alla scuola di Michelangelo, è circondato da boschi dove la tradizione vuole che Leonardo Da Vinci abbia tentato i primi esperimenti di volo. Tra i suoi ospiti illustri del passato figurano Napoleone Bonaparte e, dieci anni fa, Carlo e Camilla in visita in Italia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Gwyneth Paltrow a Fiesole: Villa San Michele riapre in grande stile

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