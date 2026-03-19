Gwyneth Paltrow ha deciso di mettere all’asta i suoi armadi, non per motivi finanziari, ma per liberare spazio. La famosa attrice americana ha annunciato che i suoi capi e accessori sono stati messi in vendita pubblicamente. La scelta ha attirato l’attenzione di media e fan, che si sono interessati alla vendita di vestiti appartenuti a una delle star più conosciute del cinema contemporaneo.

No, non aveva bisogno di soldi, ma di spazio: gli armadi di Gwyneth Paltrow, una delle attrici contemporanee più famose, vanno all’asta. La star, reduce dal film campione d’incassi Marty Supreme, ha approfittato di un recente trasloco per fare ordine nel suo guardaroba. Mette all’asta, infatti, 250 capi e accessori tramite una vendita online da Julien’s,che culminerà a fine maggio al Peninsula di Beverly Hills. All’asta gli armadi di Gwyneth Paltrow: ecco perché. Come ha spiegato Martin Nolan, cofondatore e direttore esecutivo della casa d’aste Julien’s, l’attrice sta facendo pulizia dopo aver cambiato casa: “Crede che quando entra qualcosa di nuovo, qualcos’altro debba essere lasciato andare”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché Gwyneth Paltrow ha messo all’asta i suoi armadi?

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