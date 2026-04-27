Gwyneth Paltrow illumina Firenze cena di gala e vip da tutto il mondo per la riapertura della storica villa

A Firenze si è svolta una serata speciale dedicata alla riapertura di una storica villa, con la partecipazione di numerosi ospiti internazionali. Tra i presenti, una celebrità nota del cinema ha attirato l’attenzione, illuminando la serata con il suo arrivo. L’evento si è tenuto sotto il cielo di Fiesole, caratterizzato da musica, luci e performance che hanno accompagnato la cena di gala. La serata ha visto anche la partecipazione di altri vip e personalità del mondo dello spettacolo.

Firenze, 27 aprile 2026 – Una serata incantevole sotto il cielo di Fiesole, tra spettacolari coreografie di ombre, musica e performance al chiaro di luna. La splendida cornice di Villa San Michele ha fatto da sfondo a un evento esclusivo per celebrare la sua attesissima riapertura, dopo un meticoloso restauro durato 18 mesi. Nel parterre, grandi nomi della moda, lifestyle e jet set internazionale, tra cui la splendida Gwyneth Paltrow. La tavolata imperiale, il runner floreale, il menù con l’iris giallo. Più che una cena di gala un’esperienza indimenticabile, immersa in una scenografia da sogno. Allestita per l’occasione una tavolata imperiale, illuminata dal bagliore di centinaia di candele racchiuse in sottili cilindri di vetro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gwyneth Paltrow illumina Firenze, cena di gala e vip da tutto il mondo per la riapertura della storica villa Notizie correlate Gwyneth Paltrow: la sua maxi asta da non perdere (incluso un pezzo di Chris Martin)«Credo nella bellezza discreta degli oggetti che hanno già vissuto una vita prima di noi, nel significato che accumulano col tempo e nel modo in cui... Apple Martin incanta in bikini: il debutto social della figlia di Gwyneth PaltrowApple Martin, primogenita di Chris, mette a tacere le polemiche con uno scatto a bordo piscina che evidenzia una somiglianza… Apple Martin,... Contenuti e approfondimenti Gwyneth Paltrow, romantica fuga a Firenze con il marito Brad FalchukGwyneth Paltrow è in vacanza a Firenze con il marito Brad Falchuk, produttore di serie televisive. Ha inserito un selfie sul suo profilo Instagram in cui si vede sullo sfondo Ponte Vecchio. A cena poi ... ilmessaggero.it Gwyneth Paltrow sceglie Firenze per la fuga romantica con il marito Brad FalchukGwyneth Paltrow è in vacanza a Firenze con il marito Brad Falchuk, produttore di serie televisive. Ha inserito un selfie sul suo profilo Instagram in cui si vede sullo sfondo Ponte Vecchio. A cena poi ... corriereadriatico.it