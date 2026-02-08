Guns N’ Roses e Queen | rivelazione inattesa su Atlas Brian May segreto nelle sessioni di Chinese Democracy

Slash ha svelato che Brian May, dei Queen, ha lavorato in segreto con i Guns N’ Roses sulle registrazioni di “Atlas”. La cosa è venuta fuori solo di recente, quando il chitarrista ha scoperto il coinvolgimento del leggendario musicista britannico nelle sessioni del brano uscito a dicembre 2025. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma la notizia ha già fatto discutere tra i fan.

I Guns N’ Roses e una sorpresa a distanza di anni: il chitarrista Slash ha rivelato di aver scoperto solo recentemente che Brian May, leggendario musicista dei Queen, aveva partecipato alle sessioni di registrazione di “Atlas”, un brano pubblicato a dicembre 2025. La rivelazione, rilasciata in una recente intervista a “Ultimate Classic Rock”, getta nuova luce sulla complessa e prolungata genesi di “Chinese Democracy”, l’album del 2008 che ha segnato un punto di svolta nella storia della band di Axl Rose, e svela un legame inaspettato tra due icone della musica rock. Slash, rientrato nella formazione dei Guns N’ Roses nel 2016, ha espresso stupore e rammarico per non aver saputo prima del contributo di May, sottolineando come avrebbe potuto costruire un lavoro differente se avesse avuto consapevolezza della sua partecipazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Guns N Roses Queen

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Guns N Roses Queen

Argomenti discussi: Guns N' Roses, per Slash nel nuovo album niente scarti; Guns N’ Roses, Duff McKagan: ecco perché ho scelto di suonare proprio il basso; GUNS N’ ROSES, SLASH: conferma l'arrivo del nuovo album della band. Le prime impressioni sulle nuove canzoni; Radiofreccia Rock Campus, ottava puntata: Alberto, Step e la storia del rock con Led Zeppelin, Guns N' Roses e Dire Straits.

Guns N' Roses, uscito un raro video di Paradise City del 198704 feb 2026 - Il filmato è stato girato la sera in cui il gruppo ha girato il video di Welcome To The Jungle ... rockol.it

Guns N' Roses, per Slash nel nuovo album niente scartiQualche settimana fa, i Guns N' Roses hanno pubblicato Nothin e Atlas, due nuove canzoni, che si assommano a quelle del 2023 The General e Perhaps. Da tempo si parla di un nuovo lavoro della ba ... rockol.it

“This man, Freddie Mercury truly possessed the greatest voice in the history of rock. Journalists, culture experts and analysts have already made several hundred comments on this topic and nothing can be added here.” Brian May Absolutely true! Freddie facebook