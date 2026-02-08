Guns N’ Roses e Queen | rivelazione inattesa su Atlas Brian May segreto nelle sessioni di Chinese Democracy

Slash ha svelato che Brian May, dei Queen, ha lavorato in segreto con i Guns N’ Roses sulle registrazioni di “Atlas”. La cosa è venuta fuori solo di recente, quando il chitarrista ha scoperto il coinvolgimento del leggendario musicista britannico nelle sessioni del brano uscito a dicembre 2025. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma la notizia ha già fatto discutere tra i fan.

I Guns N’ Roses e una sorpresa a distanza di anni: il chitarrista Slash ha rivelato di aver scoperto solo recentemente che Brian May, leggendario musicista dei Queen, aveva partecipato alle sessioni di registrazione di “Atlas”, un brano pubblicato a dicembre 2025. La rivelazione, rilasciata in una recente intervista a “Ultimate Classic Rock”, getta nuova luce sulla complessa e prolungata genesi di “Chinese Democracy”, l’album del 2008 che ha segnato un punto di svolta nella storia della band di Axl Rose, e svela un legame inaspettato tra due icone della musica rock. Slash, rientrato nella formazione dei Guns N’ Roses nel 2016, ha espresso stupore e rammarico per non aver saputo prima del contributo di May, sottolineando come avrebbe potuto costruire un lavoro differente se avesse avuto consapevolezza della sua partecipazione.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

