Alpine punta a consolidare la propria identità come marchio riconoscibile e solido nel settore automobilistico. In un anno, molte cose possono cambiare, ma l’obiettivo di mantenere un’immagine forte rimane invariato. La casa automobilistica ha presentato un nuovo modello, l’A390, che secondo i rappresentanti è la vettura più completa senza compromettere il DNA del marchio.

In un anno le cose cambiano repentinamente ma se hai un obiettivo chiaro quello è e quello resta. Per Alpine la sfida è sempre una: essere un brand forte e riconoscibile. Il tutto condito con il piacere di guida, la leggerezza e lo sguardo fisso sull’elettrico. E lo conferma ancora una volta il capo di Renault group Italia Sebastian Guigues. Come sta andando Alpine e quali sono gli obiettivi a medio termine? “Alpine è un brand molto forte, con un grande passato storico. È stata fondata da Jean Rédélé, un concessionario appassionato di auto che voleva creare macchine più leggere e veloci. E questo è ancora oggi il nostro DNA, anche in un contesto completamente diverso”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Guigues: "La vera sfida di oggi? Avere un brand forte e riconoscibile. A390 l'auto più completa senza perdere il Dna Alpine"

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