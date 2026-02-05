La crisi senza fine del calzaturiero | Finanziare altri ammortizzatori in deroga Serve un brand riconoscibile nel mondo

La crisi nel settore calzaturiero in Sicilia non si ferma. Le aziende chiedono urgentemente nuovi ammortizzatori sociali in deroga, perché senza sostegni è difficile tenere a galla le attività. Gli operai sono preoccupati e cercano soluzioni concrete. Gli imprenditori insistono: serve un brand riconoscibile nel mondo per rilanciare le esportazioni e uscire dalla crisi. La strada, dicono, passa anche attraverso un processo di transizione sostenibile che coinvolga tutti i soggetti del settore.

“Il nostro impegno è aiutare il settore della pelletteria e calzature a uscire dalla crisi e rilanciarlo attraverso un processo di transizione sostenibile, coinvolgendo tutti gli operatori del comparto. Contemporaneamente vogliamo accompagnare le imprese nell’internazionalizzazione aggredendo.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Manifattura del Casentino: ritirati i licenziamenti, attivati ammortizzatori in deroga

Manifattura del Casentino ritira i licenziamento: ammortizzatori in deroga fino a febbraio

