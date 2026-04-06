Alpine ha annunciato l’apertura degli ordini in Italia per la A390, una vettura elettrica di tipo fastback con cinque posti. La vettura è stata progettata per ampliare l’offerta del marchio, tradizionalmente legato alle auto sportive. La A390 sviluppa una potenza di 400 cavalli ed è stata presentata come un modello che si distingue per il suo stile e le caratteristiche tecniche.

Alpine ha ufficializzato l’apertura degli ordini in Italia per la A390, una fastback elettrica a cinque posti progettata per portare il marchio oltre i confini delle auto sportive classiche. Il nuovo modello mira a fondere l’alta spinta tecnica con una versatilità adatta all’uso quotidiano. Il posizionamento di mercato parte dalla versione GT, che viene proposta a un prezzo leggermente superiore ai 67.000 euro. cerca prestazioni ancora più spinte, è prevista l’arrivo di una variante successiva con un costo di listino più alto. La gestione delle consegne avverrà attraverso i canali distributivi dedicati del brand francese, segnando un momento di transizione verso una fruibilità meno esclusiva e più trasversale rispetto al passato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alpine A390: l’elettrica da 400 CV che sfida il quotidiano

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