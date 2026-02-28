GUIDA TV 28 FEBBRAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida tv per la sera del 28 febbraio 2026, con gli appuntamenti principali su Rai, Mediaset, La7 e Discovery. Su Rai1 alle 20:45 va in onda l’ultima puntata del 76° Festival di Sanremo, mentre su Rai2 alle 22:00 inizia un programma musicale. La programmazione delle altre reti include diversi show e talk, offrendo opzioni per tutti i gusti.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 20:45 02:00 76° Festival di Sanremo ultima puntata I Vinili di. Musica Talk Show Rai2 22:00 23:35 F.B.I. International + F.B.I. Il Sabato al 90° Serie Tv Talk Show Rai3 20:35 23:40 The Wolf of Wall Street Tria: Del Sentimento del Tradire Film Doc. Rete 4 21:35 00:05 Zona Bianca Cellular Talk Show Film Canale 5 21:30 23:55 Benvenuti al Sud Tg5 Film Notiziario Italia 1 21:20 23:10 Sonic: Il Film Sonic: Il Film 2 Film Film La7 21:15 23:45 Master and Commander La Duchessa Film Film. 🔗 Leggi su Bubinoblog

