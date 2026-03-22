Referendum | tutto quello che dovete sapere sulla scheda elettorale Le regole per votare

Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, in Italia, si tiene un referendum con la partecipazione degli elettori, chiamati a esprimersi su una questione costituzionale. La consultazione rappresenta la ventiseiesima nella storia della Repubblica e la quinta volta su temi di carattere costituzionale. La scheda elettorale viene utilizzata per raccogliere le preferenze dei cittadini durante le due giornate di voto.

Roma, 22 marzo 2026 – Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani saranno chiamati a votare per un referendum per la ventiseiesima volta nella storia repubblicana, la quinta volta per un costituzionale. A differenza delle consultazioni dello scorso anno, quindi, non si voterà per abrogare una legge già esistente, ma per approvare o rifiutare la riforma della giustizia proposta dal governo Meloni, che modifica diversi articoli della Costituzione. Seggi aperti per il referendum, si vota oggi e domani Quante sono le schede. La memoria non vi inganna: il più delle volte, nel caso dei referendum, vengono consegnate all'elettore più schede, spesso numerose. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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