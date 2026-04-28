Guglielmi L’abbraccio all’etoile Alice Mariani

Durante le celebrazioni per i 140 anni del teatro, il palco del Guglielmi ha ospitato il gala intitolato ‘Le ali della danza’. La serata ha visto un abbraccio tra l’etoile Alice Mariani e il pubblico, accompagnato da applausi a scena aperta. Lo spettacolo ha emozionato gli spettatori con le sue performance di danza, contribuendo a rendere memorabile l’evento.

Applausi a scena aperta lo spettacolare gala ’ Le ali della danza ’ che ha acceso, nell’ambito delle celebrazioni per i 140 anni del teatro, il palcoscenico del Guglielmi. Consentendo alla città di abbracciare la ’sua’ Alice Mariani, danzatrice massese che è Prima Ballerina al Teatro alla Scala di Milano. " Alice Mariani ci ha donato un momento di straordinaria bellezza e profonda emozione con il Gala “Le Ali della Danza” – ha commentato il sindaco di Massa, Francesco Persiani – La serata al Teatro Guglielmi resterà nella memoria della nostra città non solo per l’altissimo livello artistico, ma per il significato speciale che porta con sé: il ritorno a casa della nostra concittadina Alice, oggi prima ballerina del Teatro alla Scala, che proprio su questo palco ha mosso i suoi primi passi a soli sette anni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guglielmi L’abbraccio all’etoile Alice Mariani Notizie correlate Alice Mariani e il Trittico della Scala: "Nella danza esprimo la libertà"Che il balletto della Scala stia scrivendo nuove pagine d’arte lo vediamo ad ogni rappresentazione. Leggi anche: Mariani arbitrerà Cagliari-Napoli, contro la Juve non diede il rigore agli azzurri per l’abbraccio di Bremer a Hojlund Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Guglielmi L’abbraccio all’etoile Alice Mariani; Guglielmi, un fine settimana di eventi con La Traviata e il gala Le ali della danza diretto da Alice Mariani; Galà ’Le ali della danza’. Alice Mariani al Guglielmi con una prima mondiale; Teatro Guglielmi Compleanno ‘sold out’. Galà ’Le ali della danza’. Alice Mariani al Guglielmi con una prima mondialeSerata unica con la ballerina massese al debutto anche come direttrice artistica. Esordio per il duetto con Sangeun Lee nella nuova creazione di Rentaro Nakaaki. lanazione.it “Le ali della danza” prendono il volo con Alice Mariani e il suo Gala di Stelle Internazionali. Appuntamento a Massa il 26 aprile. Su www.dancehallnews.it - facebook.com facebook