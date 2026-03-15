Dal 18 al 28 marzo, il balletto della Scala ospita il trittico con le coreografie di McGregor, Maillot e Naharin, rinnovando la programmazione artistica della stagione. Durante questo periodo, si svolge anche una serata benefica il 31 marzo a favore della Fondazione Ospedale Niguarda. Alice Mariani, interprete coinvolta, ha dichiarato di esprimere nella danza la sua libertà.

Che il balletto della Scala stia scrivendo nuove pagine d’arte lo vediamo ad ogni rappresentazione. E allora benvenga l’attesissimo trittico “ McGregor Maillot Naharin ” in scena dal 18 al 28 marzo, più una serata benefica il 31 marzo riservata alla Fondazione Ospedale Niguarda. Un trittico ricco di novità, un debutto senza pari, due delle tre produzioni non sono mai state rappresentate nel nostro Paese. In programma “ Chroma “, per la prima volta su un palcoscenico italiano, nel ventennale dalla sua creazione. Inoltre, debutta in prima nazionale Jean-Christophe Maillot con “ Dov’è la luna ”, una visione artistica articolata, un lavoro profondo e delicato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alice Mariani e il Trittico della Scala: "Nella danza esprimo la libertà"

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Valerio Lunadei, Alice Mariani, Domenico Di Cristo - Chroma. Ph. Brescia - Amisano © Teatro alla Scala facebook