Domani alle 18:30, Maurizio Mariani sarà l’arbitro di Cagliari-Napoli, con Daniele Bindoni e Alberto Tegoni come assistenti. Mariani ha già diretto una partita tra Napoli e Juventus, in cui non assegnò un rigore agli azzurri dopo l’abbraccio tra Bremer e Hojlund.

Sarà Maurizio Mariani ad arbitrare Cagliari-Napoli domani alle 18:30. Gli assistenti saranno: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Il IV sarà Mario Perri, mentre al Var ci sarà Valerio Marini, coadiuvato da Marco Serra. Mariani è stato inserito dall’ Iffhs (International Federation of Football History and Statistics) nella classifica dei migliori arbitri del mondo del 2025, all’ottavo posto a pari punti (25) con l’australiano Alireza Faghani. Arbitrò il 25 gennaio scorso il match del Napoli contro la Juventus a Torino, che gli azzurri persero 3-0; il direttore di gara fu accusato di non aver fischiato un rigore per la trattenuta di Bremer ai danni di Hojlund. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mariani arbitrerà Cagliari-Napoli, contro la Juve non diede il rigore agli azzurri per l’abbraccio di Bremer a Hojlund

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