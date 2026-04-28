Il 15 maggio l’Auditorium Don Sironi di Bernate ospiterà lo spettacolo “L’uomo che costruiva il futuro”, interpretato da Nicolò Govoni. Govoni è uno scrittore, attivista e fondatore di progetti educativi che operano in diverse aree di emergenza nel mondo. La serata, parte del Festival, vede tra i protagonisti una guest star di rilievo, già annunciata come uno degli ospiti principali.

Un altro nome di peso del Festival è già stato svelato: il 15 maggio l’Auditorium Don Sironi di Bernate ospiterà “L’uomo che costruiva il futuro“, spettacolo di e con Nicolò Govoni (nella foto), scrittore, attivista e fondatore di progetti educativi attivi in diversi contesti di emergenza nel mondo. Un appuntamento che si inserisce nel cartellone come uno dei momenti di maggiore spessore, non solo per il valore artistico della proposta, ma per la forza del messaggio che porta con sé: educazione, diritti, futuro e responsabilità globale. Non un semplice incontro, ma un vero racconto scenico costruito tra teatro e testimonianza diretta, pensato per parlare in modo immediato soprattutto ai ragazzi, cuore dell’intera manifestazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guest star sul palco Nicolò Govoni “L’uomo che costruiva il futuro“

“L’uomo che costruiva il futuro”, l’avventura di Nicolò Govoni

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