Bocciato due volte al liceo ora fonda scuole nel mondo | la storia di Nicolò Govoni che trasforma il fallimento in un nuovo modello educativo

Nicolò Govoni, bocciato due volte al liceo, ha deciso di creare scuole in diverse parti del mondo. Dopo le difficoltà nel percorso scolastico, ha avviato progetti educativi rivolti a vari paesi, portando avanti un modello basato su esperienze personali di insuccesso. La sua storia si lega alla nascita di strutture formative innovative, che si concentrano su approcci diversi rispetto alla tradizione scolastica.

Bocciato due volte, Nicolò Govoni ha trasformato il proprio fallimento scolastico nel motore per fondare scuole per bambini vulnerabili L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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