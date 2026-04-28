Il Ministero dell'Interno nel Regno Unito ha presentato un ricorso contro la decisione di annullare il bando a Palestine Action. La disputa legale riguarda l'ordine emesso dal governo per vietare le attività dell'organizzazione, che era stato successivamente annullato. La questione si svolge in un contesto di tensione tra le autorità e il gruppo, con il governo che ora cerca di ripristinare il divieto attraverso il ricorso legale.

? Cosa sapere Il Ministero dell'Interno britannico ricorre contro l'annullamento del bando a Palestine Action.. Il ricorso incide sulla legalità di 2.700 arresti e sulla libertà di manifestazione.. Il Ministero dell’Interno britannico ha presentato ricorso contro la sentenza dell’Alta Corte di Londra che aveva annullato l’inserimento di Palestine Action nell’elenco dei gruppi terroristici, rilanciando lo scontro legale con l’associazione filo-palestinese. La disputa giudiziaria affonda le radici nelle decisioni prese dal governo laburista lo scorso anno, quando, a seguito di massicce manifestazioni di solidarietà verso la popolazione della Striscia di Gaza, l’autorità britannica aveva classificato il gruppo come organizzazione terroristica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra legale nel Regno Unito: il governo sfida il bando a Palestine Action

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