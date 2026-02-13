Nel Regno Unito Palestine Action vince il ricorso contro la messa al bando per terrorismo

Palestine Action ha ottenuto una vittoria legale nel Regno Unito, perché il tribunale ha annullato il divieto che le impediva di operare, dopo aver contestato le accuse di terrorismo. La decisione arriva dopo mesi di battaglie giudiziarie, durante le quali l'organizzazione ha sostenuto che le restrizioni limitano il diritto di protestare contro le politiche israeliane. Il giudice ha riconosciuto che il divieto era troppo esteso e aveva effetti indesiderati sulla libertà di espressione. La decisione riapre il dibattito sulla linea tra sicurezza e libertà di manifestare.

Palestine Action: La Giustizia Britannica Annulla il Divieto, Riaprendo il Dibattito su Terrorismo e Libertà di Protesta. La giustizia britannica ha dato ragione a Palestine Action, annullando la decisione del governo di considerare l’organizzazione un gruppo terroristico. La sentenza, emessa dall’Alta Corte di Giustizia di Londra il 13 febbraio 2026, apre a un possibile riesame di centinaia di procedimenti penali e solleva interrogativi cruciali sulla libertà di espressione e di protesta nel Regno Unito. Il governo britannico ha già annunciato l’intenzione di presentare appello, prolungando l’incertezza legale e politica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Gli attivisti di Palestine Action, attualmente in custodia cautelare nel Regno Unito, hanno deciso di interrompere lo sciopero della fame dopo 73 giorni.

