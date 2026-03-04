Iran Starmer | Il Regno Unito non entrerà in guerra senza un piano

Il primo ministro britannico ha affermato che il Regno Unito non prenderà parte a un conflitto senza avere una giustificazione legale e un piano ben definito. Questa dichiarazione è stata rilasciata in risposta alle questioni sollevate sulla possibile partecipazione del paese in operazioni militari internazionali. La posizione ufficiale mira a chiarire le condizioni in cui il Regno Unito potrebbe intervenire in ambiti di crisi globali.

(LaPresse) Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che il Regno Unito non entrerà in guerra senza una base legale chiara e un piano solido. Parlando al Question Time alla Camera dei Comuni, Starmer ha ribadito la sua posizione dopo le tensioni legate all’escalation in Medio Oriente: “Non ero disposto a far entrare il Regno Unito in guerra senza essere convinto che ci fosse una base legale e un piano fattibile e ben ponderato. Questa rimane la mia posizione”. Il premier ha indicato come “priorità numero uno” la protezione dei cittadini britannici. Per questo ha autorizzato azioni difensive dopo gli attacchi iraniani contro basi della RAF a Cipro e in Bahrein. 🔗 Leggi su Lapresse.it

