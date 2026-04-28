Mediatori pakistani stanno lavorando per trovare una soluzione al conflitto in corso. Nei prossimi giorni, si attende una nuova proposta dall’Iran, con l’intento di raggiungere un accordo per un cessate il fuoco. Al momento, non ci sono dettagli sui contenuti della proposta né sui passaggi successivi previsti. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con le parti coinvolte attente alle prossime mosse diplomatiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Mediatori del Pakistan al lavoro per una soluzione. I mediatori del Pakistan si preparano a ricevere nei prossimi giorni una nuova proposta da parte dell’Iran con l’obiettivo di arrivare a una soluzione diplomatica e mettere fine al conflitto. Secondo quanto riportato dalla CNN, il nuovo documento sarebbe una versione rivista rispetto a quella presentata in precedenza. Trump avrebbe respinto la proposta iniziale. Stando alle indiscrezioni citate dall’emittente americana, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe fatto sapere di non essere disposto ad accettare la precedente versione dell’accordo. La richiesta di modifiche avrebbe quindi rallentato il percorso negoziale e portato Teheran a rielaborare la proposta.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Guerra e tensioni diplomatiche: attesa una nuova proposta dell’Iran per il cessate il fuoco

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