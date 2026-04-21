Trump estende cessate il fuoco fino a presentazione proposta Iran

Da iltempo.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha annunciato l’estensione del cessate il fuoco fino a quando non sarà presentata una proposta dall’Iran. La decisione è stata comunicata in seguito a una grave frattura interna tra le parti coinvolte nel conflitto. La misura riguarda le operazioni militari e mira a ridurre le tensioni in una regione già instabile. Nessuna data precisa è stata ancora fissata per il termine di questa estensione.

WHASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Considerata la grave frattura che sta colpendo il governo iraniano, circostanza non inaspettata, e su richiesta del feldmaresciallo Asim Munir e del primo ministro Shehbaz Sharif del Pakistan, ci è stato chiesto di sospendere l'attacco all'Iran fino a quando i suoi leader e rappresentanti non presenteranno una proposta unitaria. Ho pertanto ordinato alle nostre Forze Armate di proseguire con il blocco e, per il resto, di rimanere pronte e operative, estendendo di conseguenza il cessate il fuoco fino a quando non verrà presentata la loro proposta e non si concluderanno i negoziati, in un modo o nell'altro.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Trump extends ceasefire with Iran until 'unified proposal' is submitted

Video Trump extends ceasefire with Iran until 'unified proposal' is submitted

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