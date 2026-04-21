Trump estende cessate il fuoco fino a presentazione proposta Iran

Il governo ha annunciato l’estensione del cessate il fuoco fino a quando non sarà presentata una proposta dall’Iran. La decisione è stata comunicata in seguito a una grave frattura interna tra le parti coinvolte nel conflitto. La misura riguarda le operazioni militari e mira a ridurre le tensioni in una regione già instabile. Nessuna data precisa è stata ancora fissata per il termine di questa estensione.

WHASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Considerata la grave frattura che sta colpendo il governo iraniano, circostanza non inaspettata, e su richiesta del feldmaresciallo Asim Munir e del primo ministro Shehbaz Sharif del Pakistan, ci è stato chiesto di sospendere l'attacco all'Iran fino a quando i suoi leader e rappresentanti non presenteranno una proposta unitaria. Ho pertanto ordinato alle nostre Forze Armate di proseguire con il blocco e, per il resto, di rimanere pronte e operative, estendendo di conseguenza il cessate il fuoco fino a quando non verrà presentata la loro proposta e non si concluderanno i negoziati, in un modo o nell'altro.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump estende cessate il fuoco fino a presentazione proposta Iran Trump extends ceasefire with Iran until 'unified proposal' is submitted Notizie correlate Trump estende la tregua: “Cessate il fuoco fino alla proposta dell’Iran”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’estensione del cessate il fuoco nel confronto con Iran, rinviando ogni decisione... Trump estende la tregua fino alla presentazione della proposta dell'IranDonald Trump estende "il cessate il fuoco fino al momento in cui verrà presentata la proposta" dell'Iran e "le discussioni saranno concluse, in un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trump estende il cessate il fuoco sino a proposta iraniana; Medio Oriente, Trump: 'Accordo con l'Iran in tempi brevi, democratici traditori'- Liveblog; Trump: Un'estensione del cessate il fuoco con l'Iran è altamente improbabile; Colloqui Usa-Iran a Islamabad sospesi. Trump estende la tregua fino alla presentazione di una nuova proposta. Salta il secondo round di colloqui Iran-Usa in Pakistan, Trump estende la treguaBorse in rosso, petrolio in rialzo. Berlino e Roma alzano il muro nell'Ue sulla sospensione dell'intesa con Israele. Tajani: 'Meglio le sanzioni ai coloni violenti'. (ANSA) ... ansa.it Trump estende cessate il fuoco fino a presentazione proposta IranWHASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Considerata la grave frattura che sta colpendo il governo iraniano, circostanza non inaspettata, ... iltempo.it WS chiude sui minimi intraday; Trump a mercati usa chiusi estende cessate il fuoco Usa-Iran; WTI si sgonfia dopo aver superato 90 dollari sul miglioramento delle attese su offerta e tregua geopolitica; Fed: Warsh promette indipendenza con focus su audizioni facebook MEDIO ORIENTE I Trump estende "il cessate il fuoco fino al momento in cui verrà presentata la proposta" dell'Iran e "le discussioni saranno concluse, in un senso o nell'altro" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com