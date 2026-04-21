Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che il cessate il fuoco con l’Iran sarà prolungato, senza adottare decisioni definitive al momento. La decisione arriva in attesa di una proposta formale da parte di Teheran, con l’obiettivo di mantenere la tregua attuale. Nessuna data specifica è stata indicata per eventuali sviluppi futuri, e la situazione resta sotto osservazione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’estensione del cessate il fuoco nel confronto con Iran, rinviando ogni decisione definitiva in attesa di una proposta formale da parte di Teheran. L’annuncio è arrivato sulla piattaforma Truth Social, dove Trump ha spiegato che la tregua resterà in vigore “fino al momento in cui verrà presentata la proposta” iraniana. Solo allora, ha aggiunto, “le discussioni saranno concluse, in un senso o nell’altro”. La decisione arriva in un momento di forte tensione internazionale, con negoziati ancora in corso e posizioni distanti tra Washington e Teheran. Negli ultimi giorni lo stesso Trump aveva accusato l’Iran di aver violato più volte il cessate il fuoco, lasciando intendere la possibilità di nuove escalation.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trump estende la tregua: “Cessate il fuoco fino alla proposta dell’Iran”

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