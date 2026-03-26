Firenze intitola una piazzetta a Guccio Gucci sul lungarno

A Firenze, una piazzetta sul lungarno è stata intitolata a Guccio Gucci. La zona si trova vicino a Ponte Vecchio, nel centro della città. La decisione è stata ufficializzata oggi e il nome è stato assegnato in riconoscimento al fondatore della celebre maison di moda, ora posseduta dal gruppo francese Kering. L'inaugurazione si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e della storica azienda.

Firenze, 26 marzo 2026 - Uno spazio che si affaccia sull’Arno, strizza l'occhio a Ponte Vecchio, proprio nel cuore più iconico della città, porta da oggi il nome di Guccio Gucci, fondatore della storica maison fiorentina oggi di proprietà del gruppo francese Kering. L'area pubblica dedicata all'imprenditore, nato nel 1881 e scomparso nel 1953, è lungo l'Arno con accessi da lungarno Torrigiani e via dei Bardi, accanto a Ponte Vecchio e con vista sull'esterno degli Uffizi, dalla parte opposta del fiume. Questa mattina, proprio nel giorno del suo compleanno, è stata ufficialmente intitolata piazzetta Guccio Gucci, l’area pubblica con accessi da... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze intitola una piazzetta a Guccio Gucci sul lungarno Articoli correlati Almanacco 26 marzo 1881 nasce Guccio Gucci: il fiorentino che ha fatto la storiaFirenze, 26 marzo 2026 - Il 26 marzo 1881 nasceva a Firenze Guccio Gucci, fondatore dell'omonimo marchio di moda, diffuso e amato in tutto il mondo. Firenze, lavori Publiacqua: lungarno Vespucci chiuso per un mese e mezzo. I provvedimenti di viabilitàFIRENZE – Al via una nuova fase dei lavori di Publiacqua che impatteranno non poco sulla viabilità cittadina di Firenze. Finale foodking Firenze, avrò trovato la paninoteca perfetta che è degna di stare sul trono Contenuti e approfondimenti su Guccio Gucci Argomenti discussi: OGGI IN CITTÀ!. Moda, Firenze intitola una piazzetta a Guccio Gucci su un lungarno(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - Il Comune di Firenze ha intitolato una piazza a Guccio Gucci, il fondatore della famosa azienda di moda fiorentina che porta il suo nome, oggi di proprietà del gruppo france ... msn.com A Firenze una piazza intitolata a Guccio Gucci(LaPresse) A Firenze intitolata una piazza a Guccio Gucci, fondatore della celebre azienda di moda fiorentina. La cerimonia si è svolta ... stream24.ilsole24ore.com