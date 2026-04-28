Il Gubbio ha concluso la regular season con una vittoria, portando a casa 48 punti e piazzandosi ottavo nel girone B di Serie C. La squadra ha mostrato entusiasmo e determinazione durante l’ultimo incontro, chiudendo il campionato con un risultato positivo. La posizione finale permette loro di accedere ai playoff, mentre il campionato si avvia verso la fase successiva.

Non poteva esserci chiusura migliore. Il Gubbio saluta la regular season con una vittoria, totalizzando 48 punti in classifica e conquistando l’ottavo posto nel girone B di Serie C. Per mister Di Carlo l’obiettivo di giornata, e non solo, è stato centrato: "L’obiettivo era provare a vincere finendo nel miglior modo possibile davanti ai nostri tifosi. Sono contento. Il Pineto è una squadra difficile da affrontare. Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo avuto occasioni che non siamo stati bravi a concretizzare. Nel secondo tempo è arrivato il gol con la spizzata di Bacalini e poi quello di Mastropietro". E fornisce anche uno sguardo generale alla stagione, pur non ancora conclusa: "Sono molto contento per i 48 punti ottenuti, è un bel vedere.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio, ottavo posto preso: "Entusiasmo e coraggio"

Notizie correlate

Pronostico Lazio-Udinese: entusiasmo da ottavo postoLazio-Udinese è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico,...

Leggi anche: Ascoli, entusiasmo bianconero. Gubbio sold out in poche ore

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Gubbio, ottavo posto preso: Entusiasmo e coraggio; Gubbio ai playoff: ecco chi affronteranno i rossoblù e come funziona il regolamento; Il Gubbio chiude con due gol al Pineto che ritroverà ai playoff dopo l’ottavo posto e il primato tra le umbre; Gubbio prima delle umbre, Di Carlo: Un bel premio per il nostro lavoro.

Gubbio: la città di pietra che sfida il cielo e accende i sogni. Imponente, fiera, scolpita nel cuore dell’Umbria: Gubbio si mostra al mondo come un castello senza tempo. I suoi palazzi maestosi si arrampicano sulle pendici del monte, si stagliano verso il ci - facebook.com facebook