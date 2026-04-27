Pronostico Lazio-Udinese | entusiasmo da ottavo posto

Lunedì si disputa la partita tra Lazio e Udinese, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. La sfida si svolge in un contesto di classifica molto combattuto, con entrambe le squadre che puntano a consolidare le rispettive posizioni in zona europea. Sono disponibili statistiche, notizie, probabili formazioni e dettagli su diretta TV e streaming.

Lazio-Udinese è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. L’entusiasmo della finale di Coppa Italia è uno stimolo in più. Perché la Lazio, grazie alla sconfitta del Bologna contro la Roma, ha la possibilità di superare in classifica la squadra di Italiano e prendersi l’ottavo posto. Ovviamente non è una cosa di poco conto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ovvio che Sarri farà turnover, il pensiero al 13 maggio è vivo dentro la truppa biancoceleste, ma evitare di chiudere noni significherebbe, tra le altre cose, anche evitare un turno di Coppa Italia, quello in programma nel prossimo mese di agosto.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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