ascoli entusiasmo bianconero gubbio sold out in poche ore

A Ascoli, i tifosi bianconeri mostrano grande entusiasmo mentre il Gubbio registra il tutto esaurito in poche ore. Il pubblico della squadra si prepara a sostenere le prossime partite, con sei incontri ancora da disputare. La squadra cerca di ridurre il divario di quattro punti dalla capolista Arezzo, che ha anche una partita in meno rispetto alla classifica.

Il popolo bianconero vuole sognare. Sulla strada del Picchio restano 6 tappe fondamentali per provare ad insidiare la capolista Arezzo che oggi ha 4 punti di vantaggio e una gara in meno. La strabiliante vittoria sul Ravenna per 2-0 ha ufficialmente lanciato l'Ascoli verso un incredibile finale di stagione che lo vedrà di certo protagonista. I tifosi bianconeri sono in estati e dopo aver fatto registrare il sold out nel match vinto 2-0 lunedì sera, grazie a i gol di Gori e Galuppini su rigore, si preparano ad invadere in massa anche Gubbio. La prossima gara in programma domenica 15 marzo allo stadio Barbetti (avvio previsto alle 14,30)

Gubbio-Ascoli, entusiasmo bianconero alle stelle. Polverizzati in poche ore i biglietti per il Settore OspitiSono stati polverizzati in poche ore i biglietti fruibili dai tifosi dell'Ascoli da questa mattina alle 10:00 per il match con il Gubbio in programma Domenica 15 Marzo alle ore 14:30 allo stadio Barb ... picenotime.it

